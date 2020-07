Ein unbekannter Täter hat am Wochenende gleich zwei Autos aufgebrochen in Memmingen aufgebrochen. In der Nacht auf Sonntag brach der Täter zunächst in einen Renault Captur in der Nansenstraße ein. Dazu schlug der eine der hinteren Scheiben ein und entwendete Münzgeld und ein Mobiltelefon.

Ebenfalls von Samstag auf Sonntag brach eine unbekannte Person in einen Landrover in der Waldfriedhofstraße ein. Nachdem ein Einbruchsversuch an der Fahrertür gescheitert war, verschaffte sich der Täter über das Dachfenster Zutritt zum Auto. Auch hier entwendete der Täter Münzgeld.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.300 Euro. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.