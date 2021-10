Am gestrigen Spätnachmittag, 01.10.2021, musste ein 20-jähriger Pkw-Lenker auf dem linken Fahrstreifen der BAB A96, der zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen in Richtung München unterwegs war, aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Ein ihm unmittelbar nachfolgender 35-jähriger hatte offenbar seinen Sicherheitsabstand nicht eingehalten und fuhr mit seinem Pkw dem 20-jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 5.000 Euro.

Nur wenige Augenblicke später reagierte eine an die Unfallstelle herannahende 22-jährige Pkw-Führerin zu spät und schaffte es nicht mehr hinter dem Pkw des 35-jährigen rechtzeitig abzubremsen und fuhr ihm ins Heck. Glücklicherweise wurde auch hierbei niemand verletzt, der entstandene Schaden wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Da alle drei beteiligten Fahrzeuge zu diesem Zeitpunkt noch fahrbereit waren, wurden sie zu dem nur 100 Meter entfernten Parkplatz Buxheimer Wald gefahren, wo die beiden Unfälle dann gefahrlos aufgenommen werden konnten. Nach der Unfallaufnahme musste dann aber doch noch ein Abschleppdienst gerufen werden, da der Pkw der 22-jährigen nicht mehr startete. Beide Unfallverursacher, der 35-jährige Mann wie auch die 22-jährige Frau, wurden mit einem Verwarnungsgeld belangt.