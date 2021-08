Dauerregen und eine nicht angepasste Geschwindigkeit haben von Montagmittag bis zum frühen Abend auf der A7 und A96 rund um Memmingen zu acht Verkehrsunfällen geführt. Nach Angaben der Polizei verloren die Fahrer in allen Fällen alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Auto und krachten gegen die Leitplanke. Dabei entstand an den Fahrzeugen und den Schutzplanken insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 119.000 Euro. Sämtliche Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Eine Person mittelschwer verletzt

Lediglich eine Person, ein 32-jähriger Mann, wurde mittelschwer verletzt. Gegen 17:45 Uhr stieß er auf der A7 auf Höhe der Anschlussstelle Memmingen-Süd mit seinem Auto gegen die rechte Leitplanke, schleuderte quer über die Straße und kam auf der Überholspur zum Stehen. Dabei wurde das linke Vorderrad herausgerissen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Mindelheim gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Bußgeldverfahren gegen Unfallverursacher

Bei einem weiteren Unfall auf Höhe Woringen in Fahrtrichtung Füssen war der Aufprall eines 43-jährigen Autofahrers auf die Leitplanke so heftig, dass sein Fahrzeug in die Luft geschleudert wurde und direkt auf einer Notrufsäule landete. Anschließend beschädigte es im Grünstreifen noch mehrere Bäume und kam schlussendlich auf der Seite zum Liegen. Wie durch ein Wunder blieb der 43-Jährige unverletzt. Jedoch entstand an seinem total beschädigten Auto ein Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. In allen acht Fällen wurde gegen den jeweiligen Unfallverursacher ein Bußgeldverfahren eingeleitet.