Unbekannte sind am Montag in ein Einfamilienhaus in der Hans-Böckler-Straße in Memmingen eingebrochen. Die Bewohner waren nicht zuhause. Die Täter haben laut Polizei Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet. Finanziell gravierender ist allerdings der Sachschaden.

Separat verschließbare Fenster haben es den Einbrechern zunächst sehr schwer gemacht, ins Haus zu gelangen. Mehrere Versuche waren nötig, bis die Einbrecher ein zwar geschlossenes, aber nicht abgesperrtes Fenster gefunden haben. Dabei haben sie massiven Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht.

Zeugen, die im Laufe des 27.07.2020 im Bereich der Hans-Böckler-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Memmingen melden (Tel.: 08331/100-0).

Kripo bietet zu Beratung an

Herbstzeit – Einbruchszeit: Ralph Müller von der Kripo Memmingen informiert

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es bei den örtlichen Kriminalpolizeidienststellen entsprechende Fachberater gibt, die kostenlos und unabhängig im Hinblick auf bauliche Sicherungsmaßnahmen beim Einbruchschutz unterstützen. Besichtigungs- und Beratungstermine können im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei Memmingen telefonisch unter der Rufnummer 08331/100-217 vereinbart werden.