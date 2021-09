Ein in der Kalchstraße 38 in Memmingen geparkter schwarzer Daimler Benz wurde am Dienstag, 31.08.2021 gegen 23:20 Uhr, beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen warf eine bislang unbekannte Person aus dem dortigen Anwesen einen Porzellanteller aus dem Fenster, der dann auf den geparkten Pkw prallte. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise, insbesondere wenn jemand den Vorfall beobachtet hat; Mitteilungen bitte unter der Rufnummer 08331/100-0.