An den regionalen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und die Impfplicht beteiligen sich immer weniger Menschen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sei die Teilnehmerzahl ingesamt deutlich rückläufig.

Am gestrigen Montag waren insgesamt rund 3.500 Demonstranten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums auf den Straßen. Ende Januar hatten die Montagsspaziergänge noch rund 5.800 Teilnehmer. Insgesamt registrierte die Polizei 26 angemeldete und unangemeldete Versammlungen.

Größte Demo in Kempten



Die größte angemeldete Demonstration fand am Montagabend in Kempten statt. Hier waren rund 900 Teilnehmer unterwegs, so die Polizei. In Mindelheim zählte die Polizei etwa 480 Teilnehmer, in Sonthofen 300 und in Neu-Ulm etwa 360 Personen. In Kempten und Memmingen fanden zudem jeweils kleinere Gegendemonstrationen statt.

Alle Versammlungen verliefen ohne Störungen, so die Polizei weiter. Bei den meisten Demos stellte die Polizei zudem keinen Bezug zu dem Ukraine-Krieg fest.