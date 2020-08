Der wegen versuchten Mordes gesuchte 29-jährige Mann ist im Landkreis Günzburg tot aufgefunden worden. Der Mann war in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem BKH Günzburg ausgebrochen. Der 29-Jährige soll versucht haben, seine Ehefrau durch einen absichtlich herbeigeführten Unfall zu ermorden.

Am Donnerstagmorgen gegen 10:10 Uhr hat die Polizei nun seine Leiche aufgefunden, in einem Heustadel im Außenbereich der Gemeinde Kötz, Landkreis Günzburg. Der Stadel liegt rund acht Kilometer vom Bezirkskrankenhaus Günzburg entfernt.

Die Identität des Mannes und die Todesursache standen am Donnerstagmorgen noch nicht eindeutig fest. Deshalb ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen eine Obduktion des Leichnams an.

Die Rechtsmedizin Ulm führte am Freitag die Obduktion durch. Aufgrund eines DNA-Abgleichs steht seitdem fest, dass es sich um den 29-Jährigen handelt, so die Polizei. Der Mann hatte Selbstmord begangen. Nach den Obduktionsergebnissen der Rechtsmedizin Ulm und den Ermittlungen der Kripo Neu-Ulm haben sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Der Todeszeitpunkt konnte laut Polizei nicht eindeutig bestimmt werden, vermutlich stand er aber in zeitlichem Zusammenhang mit der Flucht des Mannes.

Absichtlich Unfall verursacht: Mann (29) wegen versuchten Mordes gesucht