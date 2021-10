In Memmingen ist am Sonntagmittag eine "normale" Auseinandersetzung während eines Jugendspiels eskaliert. Am Ende sahen nicht nur die beiden Streithähne die Rote Karte. Auch die Polizei ermittelt.

Väter müssen einschreiten

Bei einem Einwurf soll einer der beiden Jugendlichen dem anderen den Ball mit Absicht ins Gesicht geworfen haben. Der Getroffene revanchierte sich anschließend mit einem Faustschlag bei seinem Gegenüber. Die beiden Jungs mussten von ihren Vätern auseinander gehalten werden und sahen die Rote Karte. Keiner der Beteiligten wurde laut Polizeibericht schwerer verletzt. Der genaue Ablauf ist derzeit Gegenstand noch laufender Ermittlungen.