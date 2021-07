Am Samstag ist es in Memmingen zu gleich zwei Handtaschen-Diebstählen gekommen. Der erste Diebstahl ereignete sich laut Polizei im Supermarkt Lidl in der Woringerstraße. Dort wurde einer Kundin ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen.

Handtasche aus Kinderwagen gestohlen



Der zweite Vorfall ereignete sich nur etwa eine halbe Stunde später im Schuhgeschäft Deichmann der Fraunhoferstraße in Memmingen/Amendingen. Dort wurde einer Kundin die Handtasche aus einem Kinderwagen entwendet.

Handelt es sich um mehrere Täter?



Den Schaden beziffert die Polizei auf einen dreistelligen Betrag. Die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise unter 08331/100-0. Ob es sich um einen oder um mehrere Täter handelt ist derzeit noch unklar.