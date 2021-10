Am Sonntag, 17.10.2021, befuhr gegen 15:00 Uhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin den Nordweg in Memmingen in westliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Buxheimer Straße übersah sie den Pkw einer 32-Jährigen, die vorfahrtsberechtigt die Buxheimer Straße in östliche Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch an beiden Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von 4.500 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

6.000 Euro Schaden bei Unfall

Gegen 15:45 Uhr ereignete sich dann ein zweiter Verkehrsunfall auf der Buxheimer Straße als ein 80-Jähriger mit seinem Pkw die Wielandstraße in südliche Fahrtrichtung befuhr, um links in die Buxheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt abzubiegen. Er übersah hierbei den Pkw eines vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen und fuhr diesem in die rechte Fahrzeugseite. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro, verletzt wurde niemand.