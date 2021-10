Eine zivile Streife der Grenzpolizei Lindau wollte am Samstagabend am Autobahnparkplatz Buxheimer Wald an der A96 bei Memmingen ein Auto mit drei jungen Männern kontrollieren. Als die Männer die Dienstausweise erkannten, flüchteten sie mit ihrem Auto. Nach einer kurzen Verfolgung auf der A96 bis zur A7 konnten die Beamten das Auto zum Anhalten zwingen.

Ohne Dokumente, dafür mit Drogen unterwegs

Der Grund für die versuchte Flucht war schnell klar: Die aus der Schweiz kommenden, serbischen Staatsangehörigen im Alter von 25 bis 28 Jahren hatten keine für die Einreise erforderlichen Dokumente dabei. Was sie jedoch im Auto hatten, waren Pfeffersprays und Betäubungsmittel.

Nach Sicherheitsleistung zurück in die Schweiz

Jetzt liegen gegen die drei Männer gleich mehrere Straftaten vor, und zwar nach dem Ausländerrecht, dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz. Nach der Vernehmung in der Polizeiinspektion Memmingen und Hinterlegung von Sicherheitsleistungen von mehreren hundert Euro für die zu erwartenden Strafen konnten sie ihren Weg zurück in Schweiz antreten.