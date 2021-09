Am Montagmittag hat ein stark betrunkenes Paar in der Bodenseestraße in Memmingen mehrere Autos behindert, einen Jugendlichen angespuckt und zwei junge Mädchen geschubst. Das Paar lief anfangs wiederholt grundlos auf die Fahrbahn. Mehrere Autos mussten deshalb scharf abbremsen. Im weiteren Verlauf bespuckte das laut Polizei amtsbekannte Paar einen Jugendlichen.

Zwei junge Mädchen in Zaun geschubst

Außerdem schubsten sie zwei unbeteiligte junge Mädchen in einen Gartenzaun. Die verängstigten Mädchen flüchteten daraufhin. Derzeit ist noch unbekannt, ob die Mädchen sich dabei verletzt haben. Das betrunkene Paar wurde von der Polizei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Die Polizei Memmingen bittet die Geschädigten sowie Zeugen sich unter 08331/100-0 zu melden.