Gleich zwei Autofahrer sind der Polizei am Donnerstag durch gewagte Überholmanöver aufgefallen. Beide Fahrer haben trotz Verbot in der Baustelle auf der A96 bei Memmingen mehrere Fahrzeuge überholt. Dabei entstand in einem Fall ein Blechschaden.

Schweizer Fahrer muss Bußgeld zahlen

Am Donnerstagvormittag konnte eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen beobachten, wie ein Auto mit Schweizer Kennzeichen zwei Laster und fünf Autos, darunter auch die Polizei-Streife, in der Baustelle überholte. Gegen den 51-jährige Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Außerdem musste er vor Ort einen dreistelligen Betrag als Sicherheit hinterlassen.

Porsche-Fahrer kassiert Punkte

Dass eine derartige Überwachung seine Berechtigung hat, zeigte sich wenig später, als ein 54-jähriger Porsche-Fahrer in der Baustelle zwischen Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen trotz Überholverbot einen Fiat Ducato überholte und dabei mit seinem rechten Außenspiegel an dem Kleintransporter hängen blieb. Dabei entstand am Porsche ein geringfügiger Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Ducato blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand. Der 54-jährige Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.