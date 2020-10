In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei eine Feier in einem Vereinsheim im Memminger Ortsteil Steinheim aufgelöst. Zuvor war der Polizei eine Ruhestörung durch eine Feier mitgeteilt worden. Die Streifen der Polizei Memmingen trafen in dem Vereinsheim 66 Personen. Die Partygäste hielten sich nicht an die Abstands- und Hygienerichtlinien der Bayerischen Staatsregierung.

"Corona-Verstöße" führen zu Ordnungswidrigkeits-Verfahren

Die Beamten informieren aufgrund der festgestellten "Corona-Verstöße" die Stadt Memmingen zur Ordnungswidrigkeitsverfolgung.

