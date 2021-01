In Memmingen hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt. Sechs Personen wurden zwischen 21:00 Uhr bis 02:00 Uhr im Stadtgebiet angetroffen. In der Maximilianstraße wurde ein Auto mit mehren Personen kontrolliert. Die Personen im Auto gaben laut Polizei an, Freunde besucht zu haben.

Fahrradfahrer konnte nicht mehr schlafen



Um 02:00 Uhr nachts fiel der Streife dann ein Fahrradfahrer auf, der ein Getränk an einer Tankstelle kaufte. Der Mann konnte nach eigenen Angaben nicht mehr schlafen und hatte deshalb die Wohnung verlassen, um einkaufen zu gehen. Die Betroffenen erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.