Eigentlich war die Polizei Memmingen am frühen Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr zu einem Unfall im Zollergarten gerufen worden. Vor Ort stellte sich laut Polizei jedoch heraus, dass kein Unfall vorlag. Stattdessen war ein 52-jähriger Fahrradfahrer am Boden liegend eingeschlafen. Der 52-Jährige hatte offensichtlich zu viel getrunken.

Zusammen mit dem Rettungsdienst versuchten die Polizisten, den Betrunkenen vor einem Sturz in einen nah vorbeifließenden Wasserlauf zu bewahren. Weil der Mann aber einen absolut orientierungslosen Eindruck machte nahm die Polizei ihn schließlich in Gewahrsam. Erst bei seiner Entlassung gegen 03:00 Uhr am Freitagmorgen führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis war ein Wert von rund drei Promille.