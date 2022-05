Am Sonntag gegen 01:15 Uhr ging ein Notruf wegen einer Körperverletzung in einer Memminger Diskothek ein. Nach bisherigen Ermittlungen hatte sich ein 29-Jähriger in dem Club in der Ottobeurer Gasse eine Kopfverletzung zugezogen. Wie es dazu kam, ist bisher noch unklar. Es könnte sich um einen Unfall oder eine Körperverletzung durch eine andere Person gehandelt haben. Eventuell wurde dem 29-Jährigen ein Maßkrug auf den Kopf geschlagen.

Polizei bittet um Hinweise

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise. Mitteilungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 08331 100-0 entgegen.