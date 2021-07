Am Dienstag ist am Ortsrand von Osterberg (Landkreis Neu-Ulm) eine Vereinshütte in Brand geraten. Trotz schnellem Eingreifen konnten die Feuerwehren Osterberg und Oberroth nicht verhindern, dass die Hütte samt Inhalt komplett niederbrannte. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 70.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Keine Angaben zur Brandursache



"Zur konkreten Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden", heißt es von Seiten der Polizei. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernommen.