Zwei Autofahrer haben sich am Mittwoch, 3. Juni, ein Rennen in Memmingen geliefert. Die Polizei hat die beiden Wagen sowie die Führerscheine der Männer beschlagnahmt und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Im Kreuzungsbereich Königsgraben/Donaustraße fiel einer Zivilstreife ein schwarzer BMW M5 auf, der mit aufheulendem Motor auf der Donaustraße stadtauswärts fuhr. Der Fahrer hielt dann an der Kreuzung Donaustraße/Schumacherring aufgrund einer roten Ampel an. Dort unterhielt er sich mit dem Fahrer eines weißen BMW M140. Noch bevor die Ampel wieder Grün zeigte, gaben die beiden Männer Vollgas. Sie beschleunigten ihre Autos so stark, dass das zivile Polizeifahrzeug zunächst nicht mehr folgen konnte.

Die Polizei holte die beiden Wagen letztendlich ein, nachdem sie an der Kreuzung Donaustraße/Dr.-Karl-Lenz-Straße nach links abbiegen wollten und an einer roten Ampel warteten. Weil es sich hierbei um ein verbotenes Autorennen handelte, hat die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch vor Ort die Führerscheine sowie die Autos beschlagnahmt.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Bundesgesetzgeber im Oktober 2017 den Straftatbestand "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" eingeführt hat. Während Veranstaltungen von oder die Teilnahme an nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen bis dahin nur als Ordnungswidrigkeit verfolgt wurden, gelten sie nun als Straftatbestand mit einer Strafandrohung von bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Um schwere Verkehrsunfälle durch verbotene Rennen zu vermeiden, verfolgt die Polizei solche Verstöße rigoros. In diesem Zusammenhang bittet auch die Polizei Memmingen unter der Teleofnnummer 08331 100-0 um Hinweise.