Bereits am Vormittag des 19. Juni 2021 hat ein Sportangler die Leiche eines 26-jährigen Unterallgäuers in der Ostsee bei Sierksdorf (Schleswig-Holstein) gefunden. Wie der Mann ums Leben kam ist noch ungeklärt.

Mit dem Zug nach Sierksdorf gereist



Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft in Lübeck fuhr der 26-Jährige am 11. Juni dieses Jahres mit dem Zug nach Hamburg. Nach einer Übernachtung reiste der Mann dann mit der Bahn weiter in den Küstenort Sierksdorf nördlich von Lübeck. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Erkenntnisse, wo sich der Unterallgäuer aufgehalten hat. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass er sich bis zum Auffinden in Sierksdorf aufgehalten hat.

Gepäckstücke verschwunden



Der 26-jährige war vermutlich mit ein, bzw. zwei Gepäckstücken unterwegs. Diese seien allerdings bislang nicht gefunden worden, so die Ermittler. Bei den fehlenden Gepäckstücken handelt es sich um schwarzfarbene Rucksäcke.

Die Ermittlungen hat die Kripo in Neustadt aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat den jungen Mann zwischen dem 12. Juni und dem 19. Juni gesehen, bzw. wer kann Hinweise zum Verbleib der Rucksäcke machen?