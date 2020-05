Am Mittwochvormittag hat sich in der Allgäuer Straße in Memmingen ein Verkehrsunfall ereignet, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen zogen sich Verletzungen zu, gibt die Polizei in einer Mitteilung bekannt.

Demnach fuhr gegen 8:45 Uhr die 67-jährige Unfallverursacherin stadtauswärts. Beim Überholen eines Lkw kollidierte sie mit ihm. Darin saß ein 61-Jähriger.

Durch den Aufprall kam die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß ihr Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Daraufhin wurde noch ein weiteres Auto einer 58-Jährigen getroffen, die ebenfalls stadteinwärts fuhr.

Die Unfallverursacherin und der 51-Jährige Fahrer des frontal erwischten Fahrzeugs zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, so die Polizei weiter.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn stadteinwärts für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Deshalb kam es zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen.