+++Update vom 12.03, 06:13 Uhr+++

Am Mittwochabend um kurz vor 20:00 Uhr hat sich auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei war die A96 wegen des Unfalls für 1,5 Stunden gesperrt.

Zu dem Unfall kam es, weil ein 57-jähriger Autofahrer einen Verkerhssicherungsanhänger übersah und in diesen frontal hineinfuhr. Daraufhin schleuderte der 57-Jährige quer über die Straße in einen Sattelzug. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und die Feuerwehr Memmingen musste ihn herausschneiden. Der 57-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Blessuren.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 55.000 Euro. Den 57-Jährigen erwartet jetzt ein Bußgeld und Punkte in Flensburg. Außerdem wurde auch eine weitere Verkehrsteilnehmerin angezeigt. Diese wendete, um dem Stau während der Sperrung zu entgehen, auf der Auffahrt Memmingen-Ost.