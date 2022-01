In Memmingen hat sich ein Gastwirt aus der Innenstadt besonders uneinsichtig gezeigt. Obwohl ihm die Gaststättenerlaubnis entzogen wurde, öffnete er sowohl am Freitag als auch am Samstag sein Lokal. Beide male rückte die Polizei an. In der Gaststätte befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrollen rund 35 beziehungsweise 80 Gäste. Laut Polizeibericht wird jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige an die Stadt Memmingen erstellt, die eine empfindliche Geldbuße nach sich ziehen dürfte.