Montagnacht, den 05.07.2021, in der Zeit von 23:25 Uhr bis 23:35 Uhr, bemerkt eine Restaurantinhaberin in der Unteren Bachgasse, wie ein Unbekannter versucht, die verschlossene Eingangstüre ihres Geschäftes aufzuhebeln. Das Restaurant war bereits geschlossen, als die 42-jährige Geschäftsfrau plötzlich verdächtige Geräusche an der Eingangstür wahrnahm und die Außenbeleuchtung aktivierte. Der offensichtlich erschrockene Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Marktplatz.

Mehrere Einbruchsversuche

Im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei konnten an der Eingangstür einer gegenüberliegenden Bäckerei ebenfalls frische Hebelspuren festgestellt werden, welche möglicherweise durch denselben nächtlichen Einbrecher verursacht wurden. Auch hier war es dem Täter jedoch nicht gelungen in die Geschäftsräume vorzudringen. Der Gesamtschaden an den Türen wird mit jeweils 150 Euro beziffert. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Täterbeschreibung

Der auffällige Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,65 cm groß, mit nackenlangen Haaren, er trug offensichtlich eine silberfarbene oder graue Kapuzenjacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, sowie eine dunkle Mund-Nasen-Schutzmaske und einen auffällig großen Ohrring. Verdächtige Beobachtungen und Täterhinweise können jederzeit an die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Tel. 08331/100-0 gerichtet werden.