Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag, dem 14. April in Memmingen an elf geparkten Autos die Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Autos mit auswärtigen Kennzeichen

Nach bisherigen Ermittlungen waren die Fahrzeuge in der Hawanger Straße, Finkenstraße und im Staigackerweg abgestellt. Der Täter soll laut Polizei einen spitzen Gegenstand benutzt haben. Die beschädigten Autos hatten allesamt auswärtige Kennzeichen und waren im Bereich einer Halteverbotszone abgestellt.

Zeugenaufruf

Der Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Wer Angaben zum Täter und/oder zur Tat machen kann, soll sich bei der Polizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-0 melden.