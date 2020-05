Am Donnerstagmorgen, dem 07.05.2020, wurden der Polizei Memmingen Schüsse in der Baltensiedlung in Memmingen gemeldet. Die Anruferin beobachtete, wie eine Krähe von einem Baum fiel. Die alarmierten Kräfte konnten an der gemeldeten Örtlichkeit tatsächlich eine tote Krähe auffinden, die durch eine Schussverletzung getötet worden war. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tier- und Naturschutzgesetz.

Da bislang konkrete Hinweise auf einen Täter oder eine Täterin fehlen, bittet die Polizei Memmingen um Unterstützung und sachdienliche Hinweise unter 08331-1000.