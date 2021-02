Von Samstag auf Sonntag, 20.02.2021 bis 21.02.2021, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstüre eines Reihenhauses in der Lindauerstraße in Memmingen. Die Türe wurde mit brauner Farbe beschmiert und das Türschloss mit Heißkleber zugeklebt. Der entstandene Schaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise, insbesondere, wer verdächtige Personen bzw. verdächtige Wahrnehmungen in der Lindauerstraße gemacht hat. Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0.