Am Mittwoch hat die Polizei in Memmingen und Mindelheim bei Geschwindigkeitsmessungen über 100 Autofahrer bei Verstößen erwischt. Allein auf der A96 im Baustellenbereich zwischen Memmingen-Nord und Memmingen-Ost gingen der Polizei innerhalb von vier Stunden 98 Raser ins Netz.

Mit über 120 Sachen durch 60er Zone

Auf der A96 lag der größte Geschwindigkeitsverstoß bei 122 km/h bei erlaubten 60 km/h - mehr als doppelt so schnell wie erlaubt! Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Ein anderer Autofahrer stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Er musste zur Blutentnahme ins Klinikum Memmingen.

Fahrverbot für Mercedesfahrer

Am Nachmittag hat die Polizei auf der B16 in Mindelheim innerhalb kürzester Zeit sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Darunter war ein Mercedesfahrer, der bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde mit 174 km/h unterwegs war. Die Polizei verhängte ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro.