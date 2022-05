Am Montag hat in Memmingen gegen 12:50 Uhr ein Unbekannter durch einen Trickdiebstahl eine 83-jährige Frau bestohlen. Der unbekannte Täter klingelte an der Wohnung der Frau in der Buxacher Straße und gab an, dass es im Haus zu einem Wasserschaden gekommen sei. Die 83-Jährige ließ den falschen Handwerker daraufhin in ihre Wohnung.

Schmuck im Wert von 10.000 Euro gestohlen

Sie folgte dann den Anweisungen des Mannes. Sie ging in das Badezimmer und öffnete dort den Wasserhahn. Der Täter konnte sich so frei in der Wohnung bewegen. Nachdem der "Handwerker" dann wieder gegangen war, stellte die Frau fest, der Schmuck, den die Frau in ihrem Schlafzimmer aufbewahrt hatte, nicht mehr da war. Der Unbekannte hatte zwei Goldketten, eine davon mit Perlen, zwei Armreife in Silber und Gold, eine Perlenkette, eine Uhr und einen Ring mit Diamant entwendet, die zusammen einen Wert von rund 10.000 Euro haben.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der bislang unbekannte Täter wird als etwa 175 cm groß, rund 30 Jahre alt, mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine graue Handwerkerlatzhose und eine graue Arbeitsjacke. Auffällig war außerdem sein sächsischer Dialekt. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet unter der Rufnummer 08331/100-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizeiinspektion Memmingen rät in diesem Zusammenhang: