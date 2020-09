Am Mittwochmorgen ist es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Süd und Woringen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurzzeitig musste die Fahrbahn in Richtung Füssen komplett gesperrt werden. Zeitweise sei der Verkehr komplett zum Erliegen gekommen, so die Polizei.

Der Fahrer eines Pritschenwagens war auf dem Streckenabschnitt zu weit nach rechts gekommen. Dabei fuhr er auf den Grünstreifen. Beim Gegensteuern verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sprinter kippte zur Seite und kam quer über die Fahrbahn zum Liegen.

Ersthelfer konnten den Fahrer leicht verletzt aus dem Fahrzeug retten. Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

