In Memmingen steht seit dem 31. Mai ein 35-jähriger Mann wegen Totschlags vor Gericht. Er soll während eines Streits in Bellenberg eine 57-jährige Frau getötet haben. Die Frau hatte ihm im Sommer 2021 ein Haus verkauft, an welchem er später Mängel festgestellt hatte.

Streit eskaliert

Der 35-jährige Soldat hatte bei Renovierungsarbeiten "erhebliche Mängel" an dem Haus festgestellt. Deshalb wollte er von der Verkäuferin einen Abschlag auf den Kaufpreis. Diesen lehnte sie aber ab. Weil er die Frau im September persönlich zur Rede stellen wollte, fuhr er nach Bellenberg an die Wohnadresse der 57-jährigen.

Gegen Kopf getreten

Dort eskalierte der Streit dann offenbar. Der 35-Jährige soll der Frau zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Als die 57-Jährige dann am Boden lag, habe er mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten und tötete die Frau so. Er rief im Anschluss selbst die Polizei. Bereits kurz nach dem Angriff gestand der 35-jährige Mann die Tat. Das bestätigte Polizeisprecher Holger Stabik damals gegenüber all-in.de. Vor dem Landgericht Memmingen muss er sich jetzt wegen Totschlags verantworten. Der letzte Gerichtstermin ist für den 30.06.2022 angesetzt.