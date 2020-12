Memmingen

Am Freitag den 11.12.2020 ereignete sich gegen 12:05 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Donaustraße in Memmingen auf Höhe der Einfahrt zur Feuerwehr Amendingen. Die 21-jährige Unfallverursacherin fuhr hierbei dem 30-jährigen Geschädigten, welcher in die Einfahrt der Feuerwehr abbiegen wollte, ungebremst auf, da sie durch einen Geschwindigkeitsanzeiger am rechten Fahrbahnrand abgelenkt wurde. Der Verkehr musste zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle durch die Abschleppunternehmen zweitweise gesperrt werden. An beiden Pkws entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von circa 5000,- Euro. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt zur weiteren Abklärung ins Klinikum Memmingen verbracht.

Benningen

Ebenfalls am Freitag den 11.12.2020 kam es in den frühen Abendstunden zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Personenschaden in Benningen. Hierbei kam die Verunfallte mit ihrem Pkw aus bisher ungeklärten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich daraufhin, bevor der Pkw auf der Fahrerseite zum Stillstand kam.

Die Pkw-Führerin musste daraufhin durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit und im Anschluss zur weiteren Abklärung der Verletzungen ins Klinikum Memmingen verbracht werden. Am Pkw entstand durch den Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000,- Euro. Auch hier musste die Fahrbahn für circa eine Stunde durch die Feuerwehr Benningen gesperrt werden.