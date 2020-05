Bei einem Streit in einer Obdachlosenunterkunft in Memmingen ist am Freitagabend ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt er eine ca. vier Zentimeter tiefe Stichwunde am Oberkörper.

Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert. Bei dem Angriff erlitt das Opfer glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Mann konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Der Täter hatte zum Tatzeitpunkt einen Alkoholwert von über zwei Promille. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.