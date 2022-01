Am Samstagnachmittag ist es rund um das Memminger Autobahnkreuz zu insgesamt acht Unfällen mit drei Verletzten und 75.000 Euro Sachschaden gekommen. Insgesamt mussten elf Fahrzeuge abgeschleppt werden. Grund für die vielen Unfälle war laut Polizei starker Rückreiseverkehr, der sich ab dem späten Vormittag vor allem in nördliche Richtung einsetzte. Durch den Verkehr kam es zu "massivem" Stau auf der A7 und auf der A96. Bei vier der acht Unfälle war zu geringer Sicherheitsabstand die Unfallursache. Die anderen vier Unfälle passierten beim Spurwechsel bzw. beim Überholen.

19-Jähriger übersieht Stauende



Der folgenschwerste Unfall passierte gegen 14:30 Uhr auf der A96 bei Buxheim. Ein 19-Jähriger, der mit seinem Skoda in Richtung München fuhr, übersah das Stauende an der Baustelle vor dem Autobahnkreuz und prallte fast ungebremst auf das Heck eines 61-Jährigen. Dessen Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den VW eines 51-Jährigen und noch zwei weitere Autos aufgeschoben. Der 61-Jährige, der 51-Jährige und dessen 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Drei Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Polizei sucht Fahrer nach Unfallflucht



Um die Mittagszeit befuhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW die A96 Richtung Lindau, als ihn im Baustellenbereich am Autobahnkreuz Memmingen ein dunkles Auto mit Anhänger überholte. Das Auto streifte beim Spurwechsel den BMW des 45-Jährigen am linken Heck, woraufhin ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer des Auto-Gespanns flüchtete vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08331-100311 bei der Autobahnpolizei Memmingen zu melden.