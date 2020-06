Zwei unschöne Entdeckungen haben Spaziergänger in den vergangenen Tagen im Unterallgäu gemacht.

Verendetes Kalb

Am Montag hat ein Spaziergänger im Krebsbach in Holzgünz ein verendetes Kalb aufgefunden, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Feuerwehr barg das tote Kalb. Da keine Ohrmarken angebracht waren, konnte die Polizei den Besitzer bisher noch nicht ausfindig machen.

Toter Hund ohne Kopf

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte laut Polizeimeldung ein Spaziergänger der Polizei mitgeteilt, dass sich im Stadtbach (Memminger Ach) in der Saarlandstraße ein toter Hund ohne Kopf im Wasser befindet. Die Freiwillige Feuerwehr Memmingen barg den toten Hund aus dem Bach und übergab den Hund dem Bauhof. Es handelt sich laut Polizeiangaben um einen mittelgroßen Mischlingshund mit weißer Fellzeichnung und dunklen Streifen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Memmingen bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise. Wer kann Angaben über die Herkunft der verendeten Tiere machen? Bürger sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer melden 08331 100-0.