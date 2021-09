Am späten Freitagabend ist die Polizei in Memmingen zu einem kuriosen Einsatz gerufen worden. Ein Mann saß in einem fremden Auto. Er wollte das Auto allerdings nicht klauen, er wollte sich darin selbst befriedigen.

Damenunterwäsche im Rucksack dabei

Die Alarmfirma eines Autohauses in der Münchner Straße hatte der Polizei mitgeteilt, dass sich eine Person an den dort abgestellten Autos zu schaffen macht. Die Beamten trafen auf einen Mann, der auf dem Firmengelände in einem Auto saß. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des Mannes Damenunterwäsche.

Kurioser Fetisch

Der 24-Jährige erklärte den Beamten daraufhin, dass er keinen Diebstahl begehen wollte. Stattdessen lebt er seinen Fetisch aus, indem er sich in fremde Autos setzt, sich an der Damenunterwäsche reibt und dabei onaniert.

An dem betroffenen Auto konnten die Beamten keinen Sachschaden feststellen. Allerdings wird der Mann für die Reinigungskosten aufkommen müssen.