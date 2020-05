Seit rund einem dreiviertel Jahr hat die Memminger Kriminalpolizei gezielt in der Memminger Drogenszene ermittelt. Jetzt hat die Polizei insgesamt drei Personen festgenommen. Der Vorwurf: Drogenhandel.

Haupttäter: ein 39-jähriger Memminger. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat den Mann laut Polizei bei der geplanten Übergabe von einem Kilogramm Kokain in der Memminger Innenstadt festgenommen. Der Rauschgiftkurier (50) aus Berlin wurde ebenso festgenommen wie ein weiterer Mittäter (43), in dessen Wohnung die Polizei weitere Drogen sichergestellt hat, unter anderem zwei Kilogramm Amphetamin. Alle drei sind einschlägig polizeilich bekannt und sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

„Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ermittlungsgruppe der Memminger Kriminalpolizei gelang es durch hartnäckigen und über Monate gezeigten Einsatz, mehrere Tatverdächtige festzunehmen und dabei hochgefährliches Rauschgift aus dem Verkehr zu ziehen. Hierfür gilt mein ausdrücklicher Dank“, so Polizeipräsident Werner Strößner.

Der Leiter der Memminger Kriminalpolizei, Kriminaloberrat Thorsten Ritter, ergänzte: „Insbesondere in Anbetracht des erheblichen Ermittlungsaufwandes für Polizei und Staatsanwaltschaft sind wir sehr zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Gemeinsam gelang ein erheblicher Schlag gegen die Rauschgiftszene im Großraum Memmingen“