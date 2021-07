Die Polizei hat am Dienstag einen 26-Jährigen in Memmingen festgenommen, der seit August 2020 achtmal bei exhibitionistischen Handlungen aufgefallen ist. Zuletzt hatte er am 28. Juni zwei Joggerinnen in der Augsburger Straße belästigt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen hatte das Amtsgericht Memmingen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Gegen den 26-Jährigen wird auch wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ermittelt. Er wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

