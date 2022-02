Am Samstag ist es auf der A96 und der A7 bei Memmingen zu einem hohen Verkehrsaufkommen gekommen. Grund war laut Polizeiangaben der sogenannte "Bettenwechsel" in den Urlaubsregionen - vormittags in Richtung Süden und Nachmittag Rückreiseverkehr in Richtung Norden.

210.000 Euro Schaden



Dabei kam es im Bereich des Autobahnkreuzes Memmingen zu insgesamt sechs Auffahrunfällen, sowie zwei Unfällen im Bereich Altenstadt. Bei den Unfällen wurde eine 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Nach Überprüfung im Krankenhaus konnte sie ihre Urlaubsfahrt fortsetzen. Alle anderen Unfall-Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 210.000 Euro.