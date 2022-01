Wie schon in den letzten beiden Tagen berichtet, wurden in Memmingen zwischen Samstag und Montag acht Autos vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt. Die Tatorte in der Leonhardstraße, Burkhartstraße und Münchner Straße befinden sich allesamt im Memminger Osten. Am Dienstag erhielt die Polizei eine weitere Anzeige, der denselben Tätern zuzurechnen sein dürfte. Ein im Kalker Feld auf Höhe der Hausnummer 133 geparkter blauer Dacia wurde auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hier lag der Tatzeitraum am Dienstag zwischen 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Die Polizeiinspektion Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08331/100-0.