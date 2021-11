Am Gerberplatz in Memmingen endete ein Streit um eine Zigarette in der Nacht auf Freitag gegen 2:10 Uhr in einer Schlägerei. Nach Angaben der Polizei hatte ein 40-Jähriger einem 20-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der wehrte sich und schlug zurück. Mithilfe von zwei Bekannten brachte der 20-Jährigen seinen Kontrahenten zu Boden und gemeinsam schlugen sie auf ihn ein.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass alle Beteiligten deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Zur Aufklärung der Straftat bittet die Polizei Memmingen um Mithilfe aus der Bevölkerung. Insbesondere sucht sie zeugen, die Angaben zum Tatablauf machen können. Mitteilungen nimmt die Polizei unter 08331/100-0 entgegen.