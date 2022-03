An einer Tankstelle in der Europastraße in Memmingen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern. Ein 19- sowie ein 23-Jähriger gerieten zunächst verbal aneinander bis schließlich der 19-Jährige ein Messer vorgezeigt haben soll. Der 23-Jährige fühlte sich bedroht und besprühte diesen und seine zwei Begleiter mit Tierabwehrspray.

Rettungsdienst-Einsatz

Zwei Personen wurden hierdurch leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Beteiligten erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung.