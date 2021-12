Zu laute Motorengeräusche lösten am Samstagabend an einer Tankstelle in Memmingen eine Schlägerei zwischen einem 40-jährigen Memminger und einem 18-jährigen Autofahrer aus. Auf einen verbalen Streit folgte eine körperliche Auseinandersetzung bei der der Jüngere der Streithähne dem Älteren gegen den Kopf schlug.

Der 40-Jährige ging nach dem Schlag auf dem Kopf kurz zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Die Szenerie wurde durch die tankstelleninterne Videoüberwachung aufgezeichnet und durch mehrere Zeugen beobachtet. Den Heranwachsenden erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.