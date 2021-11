Am Montagmorgen hatte ein 42-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A96 in Richtung München einen schweren Unfall verursacht. Kurz nach der Anschlussstelle Aitrach kam er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen und schleuderte gegen die rechte Seitenleitplanke.

Leitplanke und Sattelzug stark beschädigt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Leitplanke auf 40 Metern aus ihren Verankerungen gerissen. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrtauglich, da der Motor beschädigt wurde und Betriebsstoffe ausliefen. Bei der Absicherung der Unfallstelle, dem Auffangen der Betriebsstoffe und der Fahrbahnreinigung wurde die Autobahnpolizei Memmingen von der Feuerwehr Aitrach und der Autobahnmeisterei Memmingen unterstützt.

Langwierige Bergung

Aufgrund der langwierigen Bergung und Fahrbahnreinigung kam es am Montagvormittag zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Autobahnkreuz Memmingen in Richtung München zu Verkehrsbehinderungen. An dem Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. An der Seitenleitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Kosten für die Fahrbahnreinigung können derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Gegen den Berufskraftfahrer leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein.