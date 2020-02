Wieder ein Fall von verbotener Prostitution im Unterallgäu: Nachdem erst vor einer Woche in Babenhausen eine Prostituierte in einem Hotel in Babenhausen aufgeflogen ist, gab es jetzt in Memmingen einen ähnlichen Fall.

Ein Freier hat die Inhaberin eines Hotels im Stadtteil Amendingen nach einer Prostituierten gefragt, er zeigte ihr ein Bild der Dame auf seinem Handy. Die Inhaberin hat daraufhin der Polizei mitgeteilt, dass die junge Frau dort offenbar Freier empfängt. Eine Polizeistreife hat die 25-jährige Rumänin im Hotel angetroffen. Sie gab die Prostitution zu und und wurde nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt.

Laut Polizei handelt es sich bei den Hotel-Prostituierten in Babenhausen und Amendingen nicht um dieselbe Person, obwohl der Vorgang fast derselbe ist und auch das Alter der beiden Frauen übereinstimmt.

