Bei der Gasexplosion am Freitagmorgen in der Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes in der Donaustraße in Memmingen wurden fünf Personen im Alter von 23 und 58 Jahren verletzt. Ein 23-Jähriger, ein 25-Jähriger und ein 36-Jähriger wurden leicht verletzt im Krankenhaus behandelt und mittlerweile wieder entlassen. Ein 58-Jähriger bleibt vorsorglich in stationärer Behandlung, nachdem ihn eine Trockenbauwand am Kopf verletzt hatte. Die vier gehören dem Roten Kreuz an.

Am Nachmittag waren die Arbeiten der Rettungskräfte beendet. Das Gebäude des BRK Memmingen zeigt aber einige Schäden.

Eine 58-jährige Reinigungskraft von einer externen Firma wurde durch die Explosion schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Frau außer Lebensgefahr, erlitt jedoch unter anderem Verbrennungen zweiten Grades.

Anwohner nach Gasexplosion wieder zuhause

Aus Sicherheitsgründen wurden am Morgen die Anwohner der unmittelbar angrenzenden Häuser evakuiert. Mittlerweile konnten sie aber wieder zurückkehren.

Die Rettungswache wurde im Innenbereich stark beschädigt. Das Flachdach eines Anbaus auf der straßenabgewandten Seite wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine Statiker des THW hat es als einsturzgefährdet eingestuft. Der Zutritt zu diesem Anbau bleibt vorerst gesperrt.

Am Nachmittag war zumindest die Donaustraße noch in Teilen gesperrt. Zunächst hatte die Polizei den Unglücksort weiträumig abgeriegelt und Anwohner evakuiert.

Donaustraße bleibt teilweise gesperrt

Auf der Suche nach einem Leck an der vor dem Haus verlaufenden Gasleitung wurde die Straße im Bereich der Gasinstallationen aufgegraben. Die Donaustraße bleibt weiterhin zumindest teilweise gesperrt. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen nach der Explosionsursache übernommen. Zwei Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützen bei der Begehung des Schadensortes.

