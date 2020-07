In den Abendstunden des 24.07.2020 wurde der Polizeiinspektion Memmingen eine männliche Person mitgeteilt, die in der Innenstadt Passanten anpöbelt und gegen einen geparkten Pkw urinieren würde. Der alkoholisierte Mann konnte durch die Streifen angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hier verhielt er sich durchwegs aggressiv und bedrohte die Beamten mit dem Tod.

Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er Widerstand und versuchte einen Beamten in die Hand zu beißen. Bei der Verbringung in die Zelle beleidigte der Mann die Beamten und leistete erneut Widerstand. Zudem spuckte er die Beamten mehrfach an. Keiner der Beamten wurde bei dem Einsatz verletzt. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.