Ein Geldbeutel und zwei Handys in einer Hütte vergessen. Zwei Jugendliche sind am Sonntag in eine Hütte in Memmingen eingebrochen, dabei haben sie die Scheiben eingeschlagen und die Hütte von innen komplett verwüstet.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten am Sonntag zwei Angehörige einer Pfadfindergruppe in Memmingen ihre Hütte im Ortsteil Hart. Bei der Ankunft fanden sie die verwüstete Hütte vor. In der Hütte fanden die zwei Pfandfinder einen Geldbeutel und zwei Handys. Die Polizei vermutet, dass die Täter gestört wurden und schnell aus der Hütte flüchteten. Anhand der Handys und des Geldbeutels konnte die Polizei die Täter bereits identifizieren.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Beide Täter müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.