Am Freitagnachmittag randalierte ein Mann in einer Memminger Sparkasse. Er warf mit Dingen um sich und flüchtete zu Fuß, als die Polizei eintraf. Dabei warf er eine Flasche in Richtung eines Beamten und traf ihn am Oberkörper. Die Polizisten konnten den Mann einholen und fesseln. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Im Anschluss wurde er laut Polizei in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Memmingen gebracht. Auch auf dem Weg zum Haftraum leistet der Mann massiven Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.