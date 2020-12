Ein Betrunkener (38) randalierte am frühen Sonntagabend in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Buxheimer Straße in Memmingen und schlug gegen die Türen seiner Nachbarn. Die Polizei beruhigte den Mann und ermahnte ihn zur Ruhe. Nachdem die Beamten das Haus wieder verlassen hatten, schlug der Mann laut Polizei wieder gegen die Wohnungstür einer Nachbarin.

Auch als die Beamten zurückkamen, beruhigte sich der 38-Jährige nicht. Die Polizisten fesselte den Mann aufgrund seines Verhaltens. Dabei spuckte er einem Beamten gezielt ins Gesicht. Auf der Fahrt zur Polizeiinspektion Memmingen versuchte er einen Beamten mit gezielten Tritten zu treffen. Nach einer Blutentnahme verbrachte er den Rest der Nacht in einer Zelle. Die Polizisten wurden nicht verletzt.